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الحاكم الفعلي في سوريا هم الروس

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

الخميس 09 يناير 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها


ترجمة عربي 21

قرأت صحيفة إسرائيلية الأربعاء، الزيارة المفاجئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ولقائه رئيس النظام بشار الأسد، إلى جانب جولته في مقر قيادة القوات الروسية في دمشق.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "مصدرا أمنيا إسرائيليا أكد أن الروس أطلعونا عن مجيء بوتين إلى دمشق قبل بضع ساعات من وصوله"، لافتة إلى أن "زيارة بوتين جاءت لتبديد التخوف في سوريا، من أن الرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني سينطلق من الأراضي السورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "زيارة بوتين جاءت لنقل رسالة لا لبس فيها لطهران، تقول إن الحاكم الفعلي في سوريا هم الروس، وأن موسكو لن تسمح لطهران بالعمل ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية من الأراضي السورية".

وأوضحت الصحيفة أن "بوتين جلب معه رسالة من إسرائيل إلى الأسد، تقول إنه طالما كانت سوريا لا تسمح للحرس الثوري الإيراني وحلفائه بالرد من الأراضي السورية، فإن إسرائيل ستمتنع عن ضرب البنى التحتية المدنية في سوريا، بل وستمتنع عن ضرب أهداف عسكرية تابعة للنظام".

وفي سياق متصل، أكد الصحيفة في مقال آخر، أن "الاشتعال الكبير بالمنطقة من شأنه أن يمس بمصالح روسيا"، مضيفة أن "زيارة بوتين جاءت كمحاولة للتأكد من أن يعمل الأسد على لجم وتهدئة المليشيات المؤيدة لإيران في أراضيه".

وتابعت الصحيفة: "بوتين يريد هدوءا في سوريا، وسيبحث ذلك أيضا في زيارته القريبة لإسرائيل"، مشددة على أهمية هذه الزيارة، خاصة بعد اغتيال سليماني.

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