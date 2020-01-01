كهرباء القدس: 25 الف مشترك بلا كهرباء

القدس المحتلة / سما /

قالت شركة كهرباء محافظة القدس، إن التيار الكهربائي انفصل اليوم الخميس عن نحو 25 الف مشترك؛ بسبب اجبار شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية شركة القدس على قطع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة بزعم تخفيف الاحمال عن محولاتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في منطقة شعفاط بمركز التحكم لمتابعة مراقبة الاحمال عن قرب ووضع الانقطاعات في شركة كهرباء محافظة القدس، في اعقاب حالة السخط من قبل المواطنين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حيال انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر لساعات عن عدة محافظات.

وأوضح مساعد نائب المدير العام للشؤون الفنية في الشركة المهندس صلاح علقم: "نواجه مشكلة كبيرة وهو أن الشركة القطرية تخفض كمية الطاقة التي نستهلكها من نقاط الربط وبالتالي قطع التيار الكهربائي عن المشتركي يتمن بشكل عشوائي ولا نستطيع السيطرة على ذلك بشكل كامل".

وتابع: "اليوم الشركة القطرية تجبرنا على تخفيف الاحمال عن بعض المناطق واذا لم نستجيب لطلبها تقوم هي بقطع التيار عن مناطق كاملة، ونحن نحاول عمل جدولة لقطع التيار الكهربائي عن المشتركين بشكل عادل في كل مناطق امتياز الشركة في القدس ورام الله وبيت لحم واريحا.

وبين علقم أنّ قدرة معظم نقاط الربط بشكل عام 20 ميجا لكن الشركة القطرية لا تعطينا هذه الكمية، فأكثر من 50 ميجا مقطوع عنها الكهرباء في عدة مناطق تشمل بيت لحم والقدس ورام الله أي ما يعادل 25 الف مشترك ليس عندهم تيار كهربائي.

وقال: نحاول تدراك هذه الانقطاعات قدر المستطاع، ونقوم بالمتابعة القانونية الآن لما تعمله الشركة القطرية الاسرائيلية تجاه شركة كهرباء محافظة القدس.