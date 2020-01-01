أبو كشك يبحث والدكتور محمد مصطفى تطوير التعاون المشترك

القدس المحتلة / سما /

استقبل رئيس جامعة القدس الدكتور عماد أبو كشك، المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، وذلك بحضور المهندس مازن سنقرط عضو مجلس أمناء جامعة القدس، وعدد من نواب ومساعدي رئيس الجامعة.

وجاءت الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وجامعة القدس، لما تملكه الجامعة من إمكانيات علمية وأكاديمية.

وخلال الاجتماع أطلع رئيس الجامعة، الدكتور محمد مصطفى على نشأة جامعة القدس ومواقعها وكلياتها ومراكزها المتعددة، وكذلك أنشطة الجامعة الأكاديمية والبحثية، والمبادرات المجتمعية التي تقودها داخل مدينة القدس وفي محيطها، وما تقدمه الجامعة من خدمات سواء على الصعيد الأكاديمي أو المجتمعي.

وأشار أبو كشك إلى المساهمات الكبيرة التي تقوم بها الجامعة داخل مدينة القدس وفي البلدة القديمة على وجه الخصوص، بما في ذلك المبادرات والمشاريع المجتمعية المتعددة، اضافة الى الدور الاكاديمي الريادي الذي تضطلع به.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى بالإنجازات المتلاحقة التي حققتها جامعة القدس برئاسة أ.د. عماد أبو كشك، وما يبذله من جهود متواصلة وعمل دؤوب لتحقيق التميز رغم التحديات والمعيقات.

وأعرب عن تقديره لدور جامعة القدس في المدينة المقدسة، واعتزازه بمستواها الأكاديمي وخدماتها للمجتمع الفلسطيني المقدسي على وجه الخصوص.

وتعمل جامعة القدس من خلال المراكز التي أنشأتها في مدينة القدس بشكل خاص لتقديم الدعم والمساندة لأهالي المدينة، تعزيزاً لثباتهم وتحسيناً لظروفهم المعيشية الصعبة التي تواجههم فيها. وكانت الجامعة حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي، كأكثر جامعة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية بين الجامعات تجاه القضايا المجتمعية، وتعتبر بذلك الجامعة الأكثر التزاماً بقضايا مجتمعها خاصة في مدينة القدس.