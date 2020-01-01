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الاستخبارات الإيرانية تحقق: من الجاسوس الذي أبلغ عن سليماني؟

الخميس 09 يناير 2020 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الإيرانية تحقق: من الجاسوس الذي أبلغ عن سليماني؟


سما / وكالات/

تحقق الاستخبارات الإيرانية لمعرفة الثغرات الأمنية التي سمحت باغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وحسب موقع "بيركنج ديفينس"، تحقق الاستخبارات الإيرانية في ما إذا كان هناك "جاسوس" مطلع على تفاصيل سفر كبار الشخصيات، حيث أن اغتيال "سليماني" أذهل الإيرانيين".

وتقدر الاستخبارات أن الطائرات بدون طيار تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاث ساعات للوصول إلى بغداد من قطر، والتي يُعتقد أن الطائرات التي نفذت الاغتيال قد انطلقت منها.
 
وفي المقابل استغرقت رحلة سليماني من دمشق إلى بغداد ساعة وربع، وهذا يعني وفق وسائل إعلام عراقية أن هناك من زوّد الأمريكيين بمعلومات حول رحلة سليماني وتحركاته في المطار، وأن هناك اختراقًا في الدائرة المحيطة بسليماني، ولكن هناك احتمال آخر.
 
ونُشر سابقًا تقرير حول اعتراض بعض مكالمات سليماني، وذلك يعني أن الأمريكيين ربما كانوا على معرفة بتحركات "سليماني" من خلال اتصالاته، لذلك وضعوا الطائرات بدون طيار على أهبة الاستعداد في انتظار أن يقوم شخص على الأرض بتأكيد هويته، ثم نفذوا عملية الاغتيال.

#ايران #الاستخبارات الإيرانية #العراق #اغتيال سليماني #واشنطن

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