  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرلمان البريطاني يوافق نهائياً على الخروج من الاتحاد الأوروبي

الخميس 09 يناير 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان البريطاني يوافق نهائياً على الخروج من الاتحاد الأوروبي


لندن /سما/

صوت مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الخميس، بشكلٍ نهائي على مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر.

وأقر المجلس على اتفاق "بريكست" الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي الذي ينص على خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتم تمرير نص الاتفاق بكل سهولة في المجلس وذلك لأن جونسون يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، علما أنه سيحال لتصديق مجلس اللوردات ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.

ويبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة، في 31 يناير عند الساعة 23.00 (توقيت لندن وت.غ.) أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي، وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من “الفوضى السياسية” شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52 % من الأصوات.

وخلال ثلاث سنوات ونصف السنة وبعد الاستفتاء، انقسم البريطانيون حول الأمر، ورفض البرلمان اتفاقا أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، دون اقتراح سيناريو بديل، ما أثار مخاوف من حدوث خروج عنيف أو التخلي عن الخروج، وحسم الأمر وصول جونسون المؤيد المتحمس لـ "بريكست" إلى الحكم وفوزه الانتخابي العريض.

يذكر أن اتفاق "بريكست" الذي تم التفاوض بشأنه مع بروكسل يضم الخطوط العريضة لـ "الطلاق" خصوصا من خلال ضمان حقوق المواطنين وتسوية معضلة الحدود داخل إيرلندا، ويهدف تحديدا إلى ضمان المرور بسلاسة الى علاقة مستقبلية بين الطرفين لا زال يتعين تحديدها.

إلى ذلك، تبدأ في 31 يناير فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 بغرض تمكين بروكسل ولندن من الاستعداد لعلاقة المستقبل، وسيستمر البريطانيون خلالها في تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة دون مشاركة من المؤسسات الأوروبية ودون الحق في القرار داخلها.

يشار إلى أن جونسون رفض أي تمديد للفترة الانتقالية لما بعد 2020، وهي إمكانية واردة في اتفاق "بركسيت"، لكن إزاء ضغط الجدول الزمني، ألمحت رئاسة الحكومة البريطانية إلى إمكانية الاكتفاء باتفاق جزئي إذا تعذر التوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية 2020.

#البرلمان البريطاني #الاتحاد الأوروبي #بريكست

الأكثر قراءة اليوم

هكذا كشفت امريكا خطة ايران واخلت القاعدة العسكرية قبل 3 ساعات من الهجوم

الكشف عن نتائج وتفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس..

واشنطن :الصواريخ الايرانية استهدفت قتل عدد كبير من الجنود الامريكيين

طائر حذّر منه النبي متهم بتأجيج حرائق أستراليا ( شاهد )

واشنطن للأمم المتحدة: مستعدون لإجراء جديد بالشرق الأوسط "إذا اقتضت الضرورة"

محامون: أدلة جديدة ستظهر في قضية القتيل على يد زوج نانسي عجرم

قائد بالحرس الثوري الإيراني : قريبًا.. سننفذ انتقاما أكبر وأشد

الأخبار الرئيسية

1234

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

كهرباء

كهرباء القدس: 25 الف مشترك بلا كهرباء

دحلان: اردوغان قائد ارهابي وعشرات الجنرالات الإيرانيين جاهزون لاستبدال سليماني

ندرس احتمالات الانتخابات.. الاحمد: المركزية بانعقاد دائم وفي حال انهارت السلطة فهذا البديل!

قيادي بحماس يكشف: سليماني زار غزة أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها.. وله الفضل بفكرة الانفاق!