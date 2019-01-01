  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤولون أميركيون: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ

الخميس 09 يناير 2020 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون أميركيون: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ


واشنطن/ وكالات/

يعتقد مسؤولون أميركيون أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية، التي تحطمت فجر أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركي اليوم، الخميس.

ونقلت مجلة "نيوزويك" ومحطتا "سي بي إس" و"سي إن إن" عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.

من جهته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

 كما وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تؤوي جنودا أميركيين في العراق.

وقال ترامب "تم الأمر. شددنا (العقوبات). كانت صارمة جدا، لكنه تم الآن تشديدها إلى حد بعيد" متوعدا بـ"عقوبات إضافية" بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.

أما رئيسة مجلس النواب الأميركي، فقالت اليوم، الخميس، إنها لا تعتقد أن إدارة ترامب جعلت البلاد أكثر أمنا بقتلها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحافي أسبوعي: "لا أعتقد... أنهم جعلوا البلد أكثر أمنا بما فعلوه".

وكانت بيلوسي تتحدث قبل ساعات من الموعد المقرر لتصويت المجلس على قرار يتعلق بسلطات شن الحروب بهدف منع ترامب من بدء حرب على إيران دون موافقة الكونجرس.

#ترامب #امريكا #ايران #الولايات المتحدة #الطائرة الاوكرانية #قاسم سليماني

الأكثر قراءة اليوم

هكذا كشفت امريكا خطة ايران واخلت القاعدة العسكرية قبل 3 ساعات من الهجوم

الكشف عن نتائج وتفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس..

واشنطن :الصواريخ الايرانية استهدفت قتل عدد كبير من الجنود الامريكيين

واشنطن للأمم المتحدة: مستعدون لإجراء جديد بالشرق الأوسط "إذا اقتضت الضرورة"

بالفيديو والصور.. الاحتلال "الاسرائيلي" يكشف عن منظومة اعتراض صواريخ جديدة

طائر حذّر منه النبي متهم بتأجيج حرائق أستراليا ( شاهد )

قائد بالحرس الثوري الإيراني : قريبًا.. سننفذ انتقاما أكبر وأشد

الأخبار الرئيسية

دحلان: اردوغان قائد ارهابي وعشرات الجنرالات الإيرانيين جاهزون لاستبدال سليماني

ندرس احتمالات الانتخابات.. الاحمد: المركزية بانعقاد دائم وفي حال انهارت السلطة فهذا البديل!

قيادي بحماس يكشف: سليماني زار غزة أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها.. وله الفضل بفكرة الانفاق!

صواريخ ايرانية

قائد الصواريخ في الحرس الثوري: 11 طائرة اميركية اجلت المصابين من "عين الاسد"

I

هكذا كشفت امريكا خطة ايران واخلت القاعدة العسكرية قبل 3 ساعات من الهجوم