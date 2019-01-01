مسؤولون أميركيون: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ

واشنطن/ وكالات/

يعتقد مسؤولون أميركيون أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية، التي تحطمت فجر أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركي اليوم، الخميس.

ونقلت مجلة "نيوزويك" ومحطتا "سي بي إس" و"سي إن إن" عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.

من جهته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

كما وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تؤوي جنودا أميركيين في العراق.

وقال ترامب "تم الأمر. شددنا (العقوبات). كانت صارمة جدا، لكنه تم الآن تشديدها إلى حد بعيد" متوعدا بـ"عقوبات إضافية" بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.

أما رئيسة مجلس النواب الأميركي، فقالت اليوم، الخميس، إنها لا تعتقد أن إدارة ترامب جعلت البلاد أكثر أمنا بقتلها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحافي أسبوعي: "لا أعتقد... أنهم جعلوا البلد أكثر أمنا بما فعلوه".

وكانت بيلوسي تتحدث قبل ساعات من الموعد المقرر لتصويت المجلس على قرار يتعلق بسلطات شن الحروب بهدف منع ترامب من بدء حرب على إيران دون موافقة الكونجرس.