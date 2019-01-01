الرئيس ينعى المناضل الوطني المحامي الدكتور صلاح الدين الدباغ

رام الله / سما /

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المناضل الوطني الكبير والأستاذ الجامعي المحامي صلاح الدين الدباغ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم الخميس، في العاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز أربعة وثمانين عامًا قضاها مدافعًا عن قضية وطنه فلسطين.

وقال الرئيس، إن فلسطين خسرت برحيل الدباغ مثقفا كبيرا ومناضلا عروبيا معروفا، أمضى عمره دفاعا عن الحق الفلسطيني وعن قضايا أمته العربية.

وكان المرحوم المحامي صلاح الدين الدباغ، قد شغل عدة مناصب رفيعة، من أبرزها رئيس الصندوق القومي الأسبق، وعضو المجلس الوطني الأسبق.