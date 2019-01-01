عائلة نصار المقدسية تعيش بالعراء بعد ان أجبرها الاحتلال على هدم منزلها

القدس المحتلة / سما /

تعيش عائلتا المواطنين ماهر نصار ومحمد نصار في العراء وسط البرد الشديد، بعد أن أجبرهما الاحتلال على هدم منزلهما ذاتيا في قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، اليوم الخميس.

ونصب ربا الأسرتين المكونتين من 15 شخصا، بينهم 11 طفلا، خيمة بجانب المنزل المدمر لإيواء عائلتيهما من المطر الشديد.

وأوضح نصار، أن بلدية الاحتلال أمهلته عدة أيام لتنفيذ أمر الهدم وإلا ستقوم آلياتها بعملية الهدم واجباره على دفع غرامة مالية قيمتها 80 ألف شيقل.

وقال نصار إن البناء قائم منذ 8 سنوات ومساحته 90 مترا مربعا، ويأوي 11 فردا من عائلته، بينما شقيقه محمد فتبلغ مساحة منزله 50 مترا مربعا ويأوي 4 أفراد.

وبين نصار أنه قبل نحو عام ونصف داهم موظفون من بلدية الاحتلال منزلهم، وسلموهم إخطار بالهدم.

وأضاف "توجهت لبلدية الاحتلال لاستكمال الاجراءات القانونية برفقة المحامي، وغرّمت العائلة مبلغا بقيمة 35 ألف شيقل كمخالفة بناء، وتم تقسيط على دفعات بقيمة 635 شيقلا كل شهر، ودفعنا حتى بداية العام الجديد نحو 10 آلاف شيقل".

وناشد نصار كل من يستطيع مساعدة العائلة القيام بذلك.

من جانبه، قال مسؤول حركة فتح في منطقة جبل المكبر إياد بشير، إن الاحتلال يستهدف القرية بشكل كبير بهدف دفع المقدسيين للهجرة، بينما تشهد القرية عمليات هدم بشكل شبه أسبوعي سواء كان عبر الهدم الذاتي أو بجرافات الاحتلال وإجبار المواطنين على دفع تكلفة الهدم.