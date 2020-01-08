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المرشد الإيراني خامنئي ينشر صورة لـ "صفعة على وجه ترامب"

الخميس 09 يناير 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
المرشد الإيراني خامنئي ينشر صورة لـ "صفعة على وجه ترامب"


طهران /وكالات/

نشر موقع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، صورة تعبيرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى وجهه آثار صفعة.

وتأتي الصورة للدلالة على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران، على قواعد عسكرية أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

Ayat Khamenei’s website publishes poster of Trump w/ marks of 5 missiles similar to a slap on his face. It reads: Just a slap, revenge is another matter, they recieved a slap last night, this military op doesn’t compensate that issue, it’s important to end #US presence in region. pic.twitter.com/7vSYqT8pyi

— Fereshteh Sadeghi فرشته صادقی (@fresh_sadegh) January 8, 2020
#خامنئي #ترمب #ايران #واشنطن #المرشد الإيراني

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