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وزير الحرب يعيّن مسؤولاً عن تطبيق سيادة الاحتلال على مناطق C

الخميس 09 يناير 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحرب يعيّن مسؤولاً عن تطبيق سيادة الاحتلال على مناطق C


القدس المحتلة / سما /

عيّن وزير جيش الإحتلال نفتالي بينيت، اليوم الخميس مسؤولاً عن تطبيق سيادة "الإحتلال على المناطق المصنفة C   في الضفة الغربية، والذي يعتبر استحداثًا جديدًا من قبل بينيت. وفق ما أوردته صحيفة "مكور ريشون" العبرية.

وأصدر بينيت قرارًا بتعيين المستشار السابق لوزير الجيش " كوبي أليراز" في منصب المسئول عن المعركة التي يديرها بينيت ضد الوجود الفلسطيني وتطبيقاً لسيادة "الإسرائيلية" في المناطق C.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن أليراز عمل سابقاً كمستشار لوزير الجيش لشئون الاستيطان على مدار 4 سنوات، وهو من سكان مستوطنة "عيلي" شمالي رام الله، كما عمل بينها تحت قيادة وزير الجيش الأسبق موشي يعلون ووزير الجيش بعده أفيغدور ليبرمان وبعدها تحت رئاسة رئيس وزراء الاحتلال ووزير الجيش بنيامين نتنياهو الذي أقاله من منصبه بشكل مفاجئ.

يتزامن ذلك بعد شهر من إعلان وزير الجيش بينيت عن مخططه حول مكافحة البناء الفلسطيني في تلك المناطق ونيته القيام بعمليات هدم كبيرة في منازل الفلسطينيين، إضافة إلى تسجيل الأراضي المشاع في الضفة الغربية على اسم حكومة الاحتلال في الطابو، وتسوية الأراضي لتصلح لبناء مستوطنات.

#الاحتلال #مستوطنات #بينت #مناطق C

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