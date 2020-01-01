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مخاوف إسرائيلية من هجمات إلكترونية خطيرة

الخميس 09 يناير 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخاوف إسرائيلية من هجمات إلكترونية خطيرة


القدس المحتلة / سما /

كشف مراقب الدولة الإسرائيلية "متنياهو أنغلمان "، عن مخاوف حقيقية لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية من تعرض أنظمة الحواسيب في إسرائيل لهجمات إلكترونية خطيرة.
 
ووفقاً له، يدرس في المرحلة القادمة، إنشاء قسم سايبر تكون مهمته الإشراف على المعلومات الحساسة في المؤسسات الإسرائيلية.
 
مؤكداً أن التغييرات التكنولوجية والاستخدام المتزايد لقواعد البيانات الرقمية يتطلب من إسرائيل الاستعداد، وضمان حماية أنظمة الحوسبة جيدًا، وضمان عدم وجود خوف من أي هجوم إلكتروني.
 
وأوضح "أنغلمان"، أنه يجب انشاء قسم ماهر ومحترف في مكتب مراقب الدولة يعمل على التنبيه المسبق عن أوجه القصور في مجال السايبر، وطرق التشغيل لتحسين أنشطة الأقسام المدققة في هذا المجال.
 
وتابع، يدور الحديث عن استمرار تطبيق "الإصلاح للنقد البناء"، والذي يركز على دراسة القضايا الاستراتيجية الوطنية، وموازنة المخاطر والتحديات التي تواجه الوزارات الحكومية والسلطات الحكومية.
 
وأضاف، يجب تعميق الرقابة الإلكترونية السايبرية  التي تفحص مدى جهوزية النظم المحوسبة والهيئات المسؤولة عن تشغيلها في الأحداث السايبرية.

#هجمات إلكترونية #اسرائيل #السايبر

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