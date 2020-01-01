الكشف عن أسلحة ذكية للحد من سرقة قواعد الجيش

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة ""إسرائيل اليوم" النقاب عن مشروع "مستودع أسلحة ذكية"، الأول من نوعه، يهدف للحد من سرقة قواعد الجيش الإسرائيلي.

ووفقاً للصحيفة العبرية، بدأته شركة "هاكتون" التابعة للذراع البري وقسم التكنولوجيا والامداد اللوجستي، بتطوير منظومة ذكية مرتبطة بالبنية التحتية لإدارة المخزون في الجيش، مما يسمح بمراقبة الأسلحة في المستودع بشكلٍ مستمر.

وأوضحت الصحيفة، أن المنظومة ستمنح القدرة على التنبيه عند اكتشاف نشاط مشبوه، مما يسمح بالقضاء على ظاهرة سرقة الأسلحة.

ويشير التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن الاتصال بالمنظومات المختلفة في الجيش سيسمح بزيادة كفاءة إجراءات إدارة المخزون، ومنع الأخطاء البشرية وتقليل الوقت الذي تستغرقه هذه العمليات.

وأضافت، في المستقبل سيتم تجربة مشروع مشترك لمختبر الابتكار في الذراع البري مع لواء تكنولوجيا البر وسلاح الامداد اللوجستي على عدد من الأسلحة في جميع ارجاء "إسرائيل"، وفي حال نجح المشروع سيستخدم على جميع الأسلحة في الجيش من أجل منع أعمال السرقة.