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المستشار أبو شرار يتسلم تقريرا مستقلا حول مسابقة تعيين قضاة البداية

الخميس 09 يناير 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 تسلم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الخميس، تقريرا مستقلا أعدته ثلاث مؤسسات حقوقية، حول مجريات مسابقة تعيين قضاة البداية التي جرت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، وتم خلالها إجراء مقابلات مع 29 مرشحا لإشغال وظيفة قاضي بداية.

جاء ذلك خلال لقاء أبو شرار مع مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، ومدير الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" ماجد العاروري، بمكتبه في رام الله.

وثمن أبو شرار دور ممثلي المؤسسات الحقوقية الثلاث، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ ملاحظاتهم التي وثقوها بعين الاعتبار، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان مسابقة من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لاختيار قضاة جدد من درجتي الاستئناف والعليا.

بدوره، أكد العاروري نيابة عن المؤسسات الثلاث، أن المسابقة جرت بنزاهة وشفافية، لافتا إلى أن المراقبين الذين حضروا المسابقة ممثلين عن المؤسسات الثلاث، وثقوا بعضا من الملاحظات الهامشية جرى تضمينها في التقرير المستقل.

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