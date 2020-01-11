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تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم السبت المقبل

الخميس 09 يناير 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم السبت المقبل


أريحا /سما/

 أعلن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، إنه سيتم تمديد ساعات العمل في معبر الكرامة أمام حركة المعتمرين القادمين الى ارض الوطن يوم السبت الموافق 11/1/2020، لمدة 24 ساعة متواصلة.

واضاف مهنا، في بيان أصدره، اليوم الخميس، ان المعبر سيعمل يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا، حتى الساعة 12:00 ظهرا امام حركة المغادرين، في حين سيستمر العمل لمدة 24 ساعة امام حركة القادمين، وذلك لتسهيل مرور المعتمرين والقادمين العائدين الى ارض الوطن.

وقال: ستعمل كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة على المعبر على تسهيل مرور المسافرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

#معبر الكرامة #أريحا

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