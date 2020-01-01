الرئيس يكرّم الفائزين بجائزة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

رام الله / سما /

كرم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الفائزين بجائزة دولة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وذلك خلال استقباله لهم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف.

وأشاد الرئيس، بالأعمال الأدبية والفنية التي قدمها الفائزون، معتبرا أن الأدب والثقافة والفنون هي مرآة الشعوب، ووسيلتها للتواصل الحضاري والإنساني ونقل المعرفة.

واكد الرئيس، أن الثقافة الفلسطينية كانت تمثل على الدوام رسالة شعبنا للعالم أجمع، لتؤكد أن هذا الشعب يستحق الحياة وأن تكون له مكانة متميزة بين شعوب الأرض، وان يقيم دولته المستقلة المزدهرة المحتضنة للثقافات وراعية لها.

وسلم الرئيس، الفائزين الدروع والشهادات لفوزهم بجائزة دولة فلسطين، حيث فاز كل من: فهمي جدعان، ورشاد أبو شاور، وعز الدين مناصرة، بجائزة فلسطين التقديرية عن مجمل الأعمال.

فيما فاز الأستاذ محمد بكر البوجي عن عمله الموسوعي "في التراث الفلسطيني: نفحات جذور شعبية، والناقد والأديب نبيه القاسم عن كتابه في النقد الأدبي "رحلة مع غوايات الابداع- دراسات في الرواية الفلسطينية"، بجائزة فلسطين للدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية.

وفاز الفنان التشكيلي عبد عابدي والفنان التشكيلي خالد حوراني بجائزة فلسطين التقديرية في الفنون، فيما فاز الفنان ثائر العزة عن فيلمه "دلة قهوة"، والشاعر عبد الله ابو بكر عن ديوانه "الحديقة داخل البيت" بجائزة فلسطين للمبدعين الشباب.

بدوره ثمن الوزير أبو سيف، مبادرة سيادته لتكريم المبدعين والفائزين بجوائز الدولة التقديرية، مشيرا إلى أن اهتمام وحرص سيادته شكلا دافعا قويا لدعم الثقافة الفلسطينية.

من جانبه قام رئيس لجنة الجائزة أحمد حرب، بتقديم نبذة عن الفائزين، وكيفية اختيارهم.

حضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.