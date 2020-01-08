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قيادي بحماس يكشف: سليماني زار غزة أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها.. وله الفضل بفكرة الانفاق!

الخميس 09 يناير 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس يكشف: سليماني زار غزة أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها.. وله الفضل بفكرة الانفاق!


سما / وكالات/

كشف ممثل حركة  حماس في لبنان أحمد عبد الهادي: أن "الشهيد قاسم سليماني زار غزة".

وقال في فيديو متداول: " إن الشهيد قاسم سليماني، زار غزة، أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها".

وأضاف:" أن فكرة الأنفاق، كانت من عماد مغنية وقاسم سليماني، وأشرفا على المشروع بنفسهما".

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد الجنرال قاسم سليماني، كان مسؤلاً خلال أكثر من عقدين من الزمن، عن دعم المقاومة في غزة، بكامل عتادها العسكري وتطوير عملها.

#حماس #غزة #سليماني #الانفاق #عماد مغنية

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