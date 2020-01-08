قيادي بحماس يكشف: سليماني زار غزة أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها.. وله الفضل بفكرة الانفاق!

سما / وكالات/

كشف ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي: أن "الشهيد قاسم سليماني زار غزة".

وقال في فيديو متداول: " إن الشهيد قاسم سليماني، زار غزة، أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها".

الحاج #قاسم_سليماني زار #غزّة أكثر من مرة، وله الفضل برفقة الحاج #عماد_مغنيّة بفكرة الأنفاق !

• القائد في حركة حماس، د. أحمد عبدالهادي



يا قوّة الله | #سليماني_فلسطين



شكرًا ايران.. شكرًا حزب الله pic.twitter.com/ObCrOL6BbN — الأُمَمِي (@oumami_qouds) January 8, 2020

وأضاف:" أن فكرة الأنفاق، كانت من عماد مغنية وقاسم سليماني، وأشرفا على المشروع بنفسهما".

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد الجنرال قاسم سليماني، كان مسؤلاً خلال أكثر من عقدين من الزمن، عن دعم المقاومة في غزة، بكامل عتادها العسكري وتطوير عملها.