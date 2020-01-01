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منصور: تصريحات بينيت تساعد نتنياهو في الانتخابات

الخميس 09 يناير 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: تصريحات بينيت تساعد نتنياهو في الانتخابات


نيويورك /سما/

قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، اليوم الخميس،

وإن اعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لإسرائيل، تهدف لمساعدة نتنياهو في المعركة الانتخابية الاسرائيلية القادمة، مشيراً إلى أن الادارة الأمريكية تقدم في كل جولة انتخابية في اسرائيل هدايا مجانية لنتنياهو كما جرى في الجولتين السابقتين عندما قدمت القدس والجولان كهدايا لإسرائيل للاحتلال، لدعم نتنياهو.

وأكد منصور على أن فلسطين ستتصدى لكافة المخططات والمواقف الاسرائيلية ذات الدوافع السياسية قانونياً وسياسياً وعبر تأييد المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية بأن الاستيطان غير قانوني ويشكل جريمة حرب.

#منصور #الامم المتحدة #نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية #بينيت

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