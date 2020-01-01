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عميد احتياط: إسرائيل ستخوض حرباً مع إيران إذا غادرت أمريكا العراق

الخميس 09 يناير 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عميد احتياط: إسرائيل ستخوض حرباً مع إيران إذا غادرت أمريكا العراق


القدس المحتلة / سما /

قال قائد القيادة الشمالية السابق العميد احتياط، ايلان لافي، إنه في حال غادرت الولايات المتحدة المنطقة فإن "إسرائيل" ستخوض حرباً مع إيران على طول حدودها الشمالية.
 
وأضاف لافي، أن سليماني غير الواقع كلياً وأنشأ قوة لتحدي إسرائيل، موضحاً أنه كان يعرف كيف يستغل القدرات الإيرانية القوية، ويأتي بها إلى المنطقة المجاورة لـ "إسرائيل"، كما كان يعرف كيف يبني طريقة مفاهيمية جديدة لقتالنا.
 
وأكد أن الجيش الإسرائيلي يدرك هذا التغير الحاصل والخطة الجديدة والمتعددة السنوات لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي" ستتعامل مع ذلك.
 
من جهته، زعم القائد السابق لقسم التخطيط الاستراتيجي العميد احتياط، رام يافني، أنه ومع اغتيال "سليماني" فإن أمريكا لها اليد العليا في الوقت الحالي، مؤكداً أنه وفي حال انسحبت فإن قتل "سليماني" لن يكون أمرًا جيدًا لعدم وجود الردع المناسب، حيث سيرى الإيرانيون ذلك وسيفهمونه.

#أمريكا #اسرائيل #العراق #حرب #ايران

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