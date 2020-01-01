السفيرة جادو تطلع مسؤولا سنغافوريا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

رام الله / سما /

أطلعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة أمل جادو، سفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي دايبي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، وتصعيد عمليات الاستيطان للقضاء على حل الدولتين، ومنع أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت جادو خلال استقبالها دايبي بمقر الوزارة، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الهادفة لفرض السيطرة الإسرائيلية على مناطق "ج".

وثمنت العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وسنغافورة، والدعم السنغافوري للمؤسسات الفلسطينية، داعية إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

من جانبه أكد دايبي، موقف بلاده الداعم لفلسطين في المجالات كافة، الذي انعكس بتصويت سنغافورة لجانب فلسطين في الأمم المتحدة، داعيا الى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.