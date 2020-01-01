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الأوقاف بغزة: بدأنا بتنفيذ 3 مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة عمل

الخميس 09 يناير 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة: بدأنا بتنفيذ 3 مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة عمل


غزة / سما /

كشفت وزارة الأوقاف والشئون الدينية أنها بدأت بتنفيذ ثلاث مشاريع استثمارية في مدينة غزة، ستوفر نحو 200 فرصة عمل دائمة في المجالين الزراعي والتجاري.

وقال مدير عام مؤسسة تنمية أموال الوقف بالأوقاف أ. علام غباين: "بدأنا بتنفيذ ثلاث مشاريع استثمارية في مدينة غزة، اثنين منها بالشراكة مع مستثمرين بنظام BOT (الإنشاء، والإدارة والتحويل)".

وتابع: "أما المشروع الثالث جاري تجهيز وثائق العطاء من مقبل المكتب الهندسي لتنفيذه خلال العام الحالي بالاستثمار المباشر من قبل الوزارة".

ونوه مدير عام المؤسسة إلى أنه حسب الخطة الموضوعة ستوفر المشاريع الثلاثة زيادة في إيرادات الوزارة بنسبة 30% سنويًا، مؤكدًا أن الوزارة بالفعل بدأت بتحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 10% من مشروع واحد خلال نهاية العام الماضي 2019م.

مشيرًا إلى أن هذه النسبة ستزيد كما هو مخطط إلى 30% خلال العام الحالي 2020م وستوفر ما يزيد عن 200 فرصة عمل دائمة في المجالين الزراعي والتجاري من المشاريع الثلاثة.

 
#الأوقاف #مشاريع #فرص عمل

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