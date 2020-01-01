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طائر حذّر منه النبي متهم بتأجيج حرائق أستراليا ( شاهد )

الخميس 09 يناير 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائر حذّر منه النبي متهم بتأجيج حرائق أستراليا ( شاهد )


وكالات

اتهم علماء أستراليون طائر "الحدأة" بالتسبب باتساع رقعة الحرائق المستمرة في البلاد منذ أشهر، فيما ينسب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله.

ونقل تقرير لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن علماء أن الطائر يقوم بتوسيع رقعة الحرائق، عبر حمل أغصان مشتعلة وتوزيعها في مساحات أخرى.

وأوضح التقرير أن "الحدأة"، الذي يسمى بالإنجليزية "Kite"، ولا سيما الأسود منه، يستخدم سياسة "الأرض المحروقة" لكشف طرائده وصيدها بسهولة.

وعلق مسلمون على التقرير بالإشارة إلى أحاديث نبوية تشرع قتل هذا الصنف من الطيور.

 

 

#طائر #استراليا #حرائق

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