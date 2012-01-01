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مطالبات بالكشف عن مراسلات مليارديرة إسرائيلية برئيس أفريقي

الخميس 09 يناير 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبات بالكشف عن مراسلات مليارديرة إسرائيلية برئيس أفريقي


القدس المحتلة / سما /

طالب مدعون بريطانيون، بالكشف عن مراسلات مليارديرة إسرائيلية مع الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، ضمن التحقيقات في قضايا فساد ورشوة.

وقدم المحامي هول شرحا للطلب في بداية محاكمة تستمر يومين ضد المليارديرة آنا ماتشكيفيتش (37 عاما)، التي تواجه اتهاما بعدم تقديم الوثائق المتعلقة بوالدها ألكسندر قطب التعدين.

والقضية ترجع إلى تحقيق لمكتب قضايا الاحتيال الخطيرة المنظورة منذ سبع سنوات، يتعلق بشركة الموارد الطبيعية الأوراسية للتعدين والتي يملكها والد ماتشكيفيتش ومليارديران آخران كشركاء ويعرفون جميعا بالثلاثي.

ولفت إلى أن التحقيق يتعلق بمكتب قضايا الاحتيال الخطيرة، ويتمحور حول كيفية حصول شركة التعدين على أصول في قطاع المعادن في الكونغو، وأن طلب المكتب يتضمن مراسلات من ماتشكيفيتش إلى “الرئيس” و”كاتومبا”، في اشارة إلى كابيلا وكبير مستشاريه أوجستين كاتومبا موانكي، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة عام 2012.

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