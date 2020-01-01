هكذا كشفت امريكا خطة ايران واخلت القاعدة العسكرية قبل 3 ساعات من الهجوم

وكالات

كشفت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تمكنت من كشف خطة طهران ووجهت تحذيرات إلى البيت الأبيض قبل عدة ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة امريكية في العراق ردا على اغتيال قاسم سليماني.

في يوم الثلاثاء ، الساعة 2:00 مساءً ، تم إصدار رسالة عاجلة تضمنت التحذيرات من سيناريوهات محتملة إلى الرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني. بدءاً من إطلاق الصواريخ والقذائف او من خلال هجمات ضد المدنيين امريكيين في الشرق الأوسط وحتى احتمال اقتحام المئات لقاعدة عين الأسد في غرب العراق.

وبعد ثلاث ساعات من الرسالة العاجلة، أطلقت إيران أكثر من 15 صاروخًا باليستيًا على قاعدتين عراقيتين ، بما في ذلك عين الأسد نفسها ، التي تضم نحو 1000 جندي أمريكي. انتهت الهجمات دون وقوع إصابات.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، التي تحدثت مع مسؤولين أمريكيين وعسكريين في واشنطن والعراق قالوا" شعر ترامب بالارتياح لعدم وجود ضحايا ".

وبعد الهجوم ، تحدث ترامب مع المسؤولين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، حيث حث بعضهم الرئيس على احتواء الحدث.

وقال ترامب إن "إيران قد انسحبت"، لكن الكثيرين يعتقدون أن المزيد من الهجمات ليست سوى مسألة وقت كما حدث امس وتم إطلاق صواريخ على مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع إصابات.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، فإن أقمار التجسس التي راقبت حركة قاذفات الصواريخ الإيرانية والمحادثات بين مسؤولي الحكومة الإيرانية التي اعترضتها وكالة الأمن القومي (NSA) أشارت إلى أن رد طهران على اغتيال سليماني أمر متوقع في نفس اليوم لا سيما وان القاعدة في عين الأسد لم تكن محمية فقام جيش الولايات المتحدة بإجلاء القوات إلى مواقع محصنة.

وأرجع ترامب تجنب الأضرار الكبيرة إلى "التدابير الوقائية ونظام الإنذار المبكر الذي كان يعمل بشكل جيد"، ورفض مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى، التعليق عن أن إيران قد تعمدت تجنب ضرب القوات الأمريكية، وبدلاً من ذلك أطلقت الصواريخ على أقسام غير مأهولة في كلا القاعدتين (عين الاسد وقاعدة اربيل).