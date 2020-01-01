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الصحة: 5 وفيات و70 إصابة بانفلونزا الخنازير منذ أيلول الماضي

الخميس 09 يناير 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 5 وفيات و70 إصابة بانفلونزا الخنازير منذ أيلول الماضي


رام الله / سما /

قالت وزارة الصحة، إنها أجرت 930 فحصاً لحالات انفلونزا تبين أن 70 منهاً مصابة بفايروس H1N1 (انفلونزا الخنازير)، وسجلت 5 وفيات، غالبيتها كانت لمصابين بأمراض مزمنة، منذ أيلول المنصرم.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الخميس، جهوزية جميع مراكزها الصحية لاستقبال والتعامل مع حالات الإصابة بهذا الفايروس.

ولفتت إلى أن انفلونزاالخنازير، تصنف من الانفلونزا الموسمية، وهي تحت السيطرة كبقية أنواع الانفلونزا، مشيرة إلى أن الإصابات هذا العام أقل من العام الماضي لنفس الفترة.

وأوضحت الوزارة أنها عممت التعليمات اللازمة ومعايير التشخيص على المستشفيات كافة، وتم توزيع كل ما يلزم لإجراء الفحوصات المخبرية على المستشفيات، علما أن الصحة ومن خلال مختبرها المركزي تجري فحوصات التأكد من الإصابة بالفايروس، حيث يتم استقبال العينات وإصدار النتائج خلال أقل من 24 ساعة.

وأكدت الصحة أنه لا داعي للخوف أو الهلع لأن فايروس H1N1 من الفايروسات الموسمية المشخصة إقليميا ودوليا، مضيفةً أن الشخص السليم غالباً ما يصاب ويتماثل للشفاء دون أن يعلم بأنه أصيب بهذا النوع من الفايروس.

وأشارت إلى أن معظم الأمراض الفايروسية بشكل عام والانفلونزا بشكل خاص قد تسبب حالات الوفاة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل كبار السن والحوامل والأطفال، والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

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