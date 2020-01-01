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فيديو.. أغرب سرقة لماكينة صراف آلي في العالم

الخميس 09 يناير 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أغرب سرقة لماكينة صراف آلي في العالم


وكالات / سما /

في حادثةٍ غريبةٍ وغير متوقعةٍ .. أقدم لص جريء على السطو على ماكينة صراف آلي بطريقةٍ لا تخطر على بال واستخدم اللص جرافة لاقتحام مركز تجاري في أستراليا، والسطو على ماكينة الصراف الآلي فيه.

و أظهر فيديو سجلته كاميرات المراقبة في المركز، الحفار خارج مركز تسوق "ستوكتون نورث شور"،في مدينة كوينزلاند الأسترالية، في تمام الثالثة صباحا اليوم الإثنين.وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

واقتحم اللص حواجز المبنى وحطم 3 منها، قبل أن يتجه مباشرة نحو ماكينة الصراف الآلي في ساحة مركز التسوق، ومن ثم استخدم اللص الحفار لتجاوز لافتة دعاية قبل أن يصل إلى ماكينة الصراف الآلي التابعة لمصرف "كوكون ويلث"، ويقتلعها من الجدار.ويسحبها بالجراف .

وقالت شرطة "كوينزلاند" إنه تم العثور على الجرافة وماكينة الصراف الآلي الفارغة لاحقا في أرض مدرسة ابتدائية.

فيما قال مدير مركز التسوق مالكولم ميلر، إنه "يعتقد أن الجاني قد خطط لجريمته جيدا قبل تنفيذها، كما كان يجيد استخدام الحفار؛ لأنه لم يحدث أي ضرر باستثناء الحواجز"، موضحا أن "الحفار اقتحم حواجز التصادم، وحمل ماكينة الصراف الآلي، ثم رحل، ولكنه لم يؤثر على العمل في المركز".

#صراف آلي #سرقة

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