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الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة

الخميس 09 يناير 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة


القدس المحتلة / سما /

دعا الاتحاد الأوروبي، حكومة الاحتلال، الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، اليوم الخميس، بوقف ومنع عُنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وجدد الاتحاد موقفه بأنه لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

وأكد انه سيواصل دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين، وهي الطريقة الواقعية والقابلة للحياة لتحقيق التطلعات المشروعة لكلا الشعبين.

وكانت سلطات الاحتلال وافقت في الخامس والسادس من كانون الثاني على بناء حوالي 2000 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على الإنشاءات الموجودة بالفعل، والتي بني بعضها على أراض فلسطينية خاصة.

#الاتحاد الاوروبي #استيطان #اسرائيل #احتلال

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