هل يمكنك شحن الهاتف باستخدام الموجات فقط !

وكالات / سما /

تدعي شركة ناشئة جديدة تسمى Guru أنها توصلت إلى كيفية نقل الطاقة بشكل لاسلكي بطريقة جديدة ورخيصة وفعالة بما يكفي لتسويقها، وقد أنشأت الشركة نظام شحن لاسلكي ينقل الكهرباء باستخدام الموجات الراديوية العالية التردد، وتحديدًا مجموعة الموجات الملليمترية (mmWave) التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G الخلوية ، وتستعد Guru خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في الأسبوع القادم للكشف عن ثلاثة منتجات شحن أولية تريد تطويرها بالشراكة مع شركات تصنيع الإلكترونيات.

- شحن مكتبي :

وتشتمل النماذج الأولية الثلاثة على نظام شحن مكتبي يمكنه شحن أي أداة لاسلكية لاسلكيًا إلى حد كبير في غضون نصف متر، مع إصدار بحجم الغرفة بنطاق شحن أكبر بكثير، وروبوت يشبه طراز Roomba مصمم للتنقل في مساحة كبيرة وشحن الأدوات المنزلية الذكية الصغيرة مثل الكاميرات وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء IoT.

ويقول فلوريان بون Florian Bohn، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Guru: "فكرة إرسال الطاقة عبر المسافة ليست جديدة، لكن ما يجعلنا مختلفين هو أننا نستخدم تقنية متقدمة للغاية، بالإضافة إلى أن تصميم نظامنا وتكنولوجيا mmWave تتيحان لنا إرسال الطاقة بطريقة يتم التحكم فيها وآمنة وفعالة".

وقد حاولت عدد من الشركات الناشئة العمل على هذا المفهوم لكنها فشلت، مثل الشركة الناشئة uBeam التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي حاولت استخدام الموجات فوق الصوتية لنقل الطاقة اللاسلكية، لكن دون تقديم منتج فعال.

كما قدمت شركة آبل مؤخراً براءة اختراع لهذه التقنية الدقيقة، وقد حضرت عدد من الشركات الناشئة الأخرى معارض CES في السنوات الماضية في محالة لإثبات أن لديهم نسخة فعالة من الفكرة.

وبحسب فلوريان بون، فإن شركة Guru لديها ميزتان، الأولى هي أنها تستخدم mmWave، وهي الموجات الراديوية العالية التردد للغاية التي تسمح بدقة عالية، وبهذه الطريقة، يمكن لشاحن Guru التعرف على الجهاز الذي يحتاج إلى شحن وإرسال حزمة محلية من موجات الراديو التي تنقل الكهرباء، بطريقة تفوق إلى حد كبير موجات التردد المنخفض.

- إرسال أشعة متعددة :

لكن الابتكار الحقيقي الذي تزعم Guru أنها رائدة فيه هو ما تسميه الشركة Smart RF Lensing، وهي تقنية تتعلق بالسيطرة على اتجاه وعدد الحزم التي يتم إرسالها، والتي تتيح لشركة Guru إرسال أشعة متعددة من الطاقة إلى أجهزة الاستقبال الصغيرة للغاية، وهو ما يسمح بتقليص أجهزة الإرسال بدرجة كافية لتناسب مكتبك أو يتم تثبيتها على الحائط.

كما تسمح تقنية Smart RF Lensing لنظام شركة Guru شحن أجهزة صغيرة مثل الهواتف المحمولة وحتى أجهزة إنترنت الأشياء الصغيرة والأجهزة المنزلية الذكية، ويقول بون إن التكنولوجيا الأساسية متشابهة، لكنها مختلفة من حيث مستويات الطاقة والمدى، وإحدى نقاط قوتنا هي أن تقنيتنا متعددة الاستخدامات.

وأشارت الشركة إلى أنها تجري محادثات مع شركات تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية حول التعاون، وكذلك شركاء في تكنولوجيا المستودعات وتجارة التجزئة حول الاستخدام التجاري لنظام الطاقة اللاسلكي الخاص بها، كما أنها تجري محادثات مع الشركات حول ترخيص تقنيتها لتضمينها في منتجات جديدة.