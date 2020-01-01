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كيفية استخدام كاميرات المراقبة دون أن تتجسس علينا!

الخميس 09 يناير 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية استخدام كاميرات المراقبة دون أن تتجسس علينا!


وكالات / سما /

تعتبر كاميرات المراقبة اليوم إحدى أهم التقنيات التي يعتمد عليها الكثير من الاشخاص في حماية منازلهم وممتلكاتهم من السرقة، فكيف نعتمد على هذه التقنيات دون أن تصبح أداة للتجسس علينا.

حيث أصدرت هيئة حماية جودة المنتجات في روسيا بيان منذ مدة قال فيه خبراؤها: تعتبر كاميرات المراقبة اللاسلكية من أفضل الوسائل التي تمكننا من مراقبة منازلنا وممتلكاتنا عن بعد ومن أي نقطة في العالم، ولاستخدامها يكفي أن ندخل عنوان الـ IP وكلمة المرور واسم المستخدم لنتمكن من مشاهدة بث حي من هذه الكاميرات عبر برامج موجودة في هواتفنا أو حواسبنا، لكن هذه العملية قد تكون محفوفة بالمخاطر أحيانا، فاختراق هذه الكاميرات يحولها لأدوات للتجسس علينا، ولمنع حدوث مثل هذه المشكلات يجب اتباع عدة نصائح:

أولا شراء الكاميرات من شركات معروفة ومتخصصة بهذا المجال، فهذه الشركات تزود كاميراتها دوما ببرمجيات وأنظمة أمان يصعب اختراقها، وتحدّث أنظمة الأمان والبرمجيات باستمرار.

الأمر المهم الآخر الذي ركز عليه الخبراء هو عدم وصل كاميرات المراقبة بشبكات الإنترنت العامة، فهذه الشبكات غالبا ما تكون عرضة للاختراق من الهاكرز كونها متاحة للاستخدام من قبل الكثيرين ، كما شدد الخبراء على عدم استخدام كلمات مرور بسيطة لاستعمال هذا النوع من الكاميرات، وعدم إعطاء كلمة المرور لأي أحد قد يستغلها كأداة للتجسس على صاحبها.

وينصح الخبراء أيضا بشراء كاميرات المراقبة التي تعمل مع تطبيق خاص بها يوصل الصور والفيديوهات إلى هاتف المستخدم أو حاسبه مباشرة، دون الاعتماد على طرف ثالث كالشركات والبرامج الوسيطة، والتي يمكن أن تتجسس على هذه البيانات أيضا.

#كاميرات #المراقبة

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