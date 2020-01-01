إحذر من طقطقة الرقبة عند الألم !

وكالات / سما /

عند الشعور بألم أو انزعاج في منطقة الرقبة يقوم الكثير من الأشخاص بطقطقتها بحركة بسيطة إلا أن ما حدث للأميركي "جوش هادر" نبه إلى ضرورة التوقف عن ذلك.

وفي التفاصيل ، أن الشاب الذي يبلغ الـ 28 عاماً كان يشعر بالألم في رقبته وأنه قام بطقطقتها ما أدى إلى نتائج وخيمة ، وعن ذلك قال: "استخدمت يدي وقمت بالضغط على رقبتي لأحدث تأثيراً أكبر إلا أنني سمعت صوتاً غريباً".

ولفت إلى أنه بدأ بالشعور بتخدر في الجانب الأيسر من جسمه وأنه طلب النجدة فوراً وبعد مرور ساعة واحدة لم يعد بإمكانه المشي.

وتبين من خلال التشخيص الطبي أنه عانى من جلطة دماغية وأظهرت الفحوصات أن السبب هو تمزق في الأوردة الواقعة في منطقة الرقبة أدى إلى تكون تجلطات دموية.

حيث قال اختصاصي الأعصاب الدكتور كازوما ناكاغاوا: "تمتد شرايين الرقبة إلى الدماغ لتشكل وريداً ينقل الدم إلى الدماغ".

وذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها وأنه توفيت عارضة الأزياء كايتي ماي بعد تعرضها لجلطة دماغية للسبب نفسه.