الخبز يسبب السمنة.. وخرافات أخرى حول الطعام

وكالات / سما /

يعتبر الغذاء من أهم الركائز الأساسية للمحافظة على شكل الجسم المثالي والصحة الجيدة على حد سواء.

وقالت مجلة "موجير دي إيليتي" الإسبانية إن الهوس بالجسم الرشيق ينسينا أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الحيوية بشكل صحيح.

وقد ابتُليت عقولنا بأساطير خاطئة عن الطعام، على غرار أن شرب الماء أثناء الأكل يمكن أن يسبب السمنة.

وفي هذا التقرير، تطرقت المجلة إلى العديد من الأساطير حول الطعام، وفيما يأتي أكثر هذه الخرافات شيوعا:

1- شرب الماء أثناء الأكل يسبب السمنة

تعتبر هذه الفكرة من أكثر الأساطير شيوعا، لكن الماء لا يسبب السمنة لأنه خالٍ من السعرات الحرارية، وهو ضروري للحفاظ على نظام غذائي متوازن.

2- الخبز يسبب السمنة

يعتمد ذلك على كمية الخبز المستهلكة ونوعيته، حيث تظهر المشكلة عندما نتناول كميات كبيرة من الخبز بحيث يكون مجموع السعرات الحرارية التي نأخذها أكثر مما نحرقه، مما يؤدي إلى تخزين الفائض في شكل دهون، غير أن الخبز غذاء جيد ومصدر ممتاز للكربوهيدرات.

3- الكربوهيدرات تزيد الوزن

وفقا لمختصي التغذية، فإن الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة. يمكنك أن تأكل الخضروات التي تريدها والفواكه والخبز والدقيق الكامل باعتدال، لكن دون التغاضي عن تناول بعض الأطعمة المصنوعة من الطحين الأبيض، على غرار المعجنات والخبز والحلويات.

4- منتجات الألبان تزيد الوزن

يعتمد ذلك على المحتوى الدهني لمنتجات الألبان والكمية التي نستهلكها. إذا لم تكن تعاني من مشكلة صحية مع مادة اللاكتوز أو حساسية لبروتين الأبقار، فلن يكون تناولها مضرا بالصحة، على الرغم من أن المنتجات غير الحيوانية تحتوي على كمية أقل من الدهون، وهي صحية أكثر في معظم الحالات.

5- المنتجات الخالية من السكر والدهون صحية أكثر

تحتوي الأطعمة الخالية من السكر والدهون على سعرات حرارية أقل، ويمكن أن توفر لنا الكثير من الطاقة. ولكن المنتجات الخالية من الدهون تحتوي على مواد تمنحنا مزيدا من السعرات الحرارية على غرار الكربوهيدرات والبروتينات.

6- المنتجات الخالية من الدهون لا تحتوي سعرات حرارية

تشير الملصقات إلى أنّ المواد الغذائية الموجودة في الأطعمة القليلة الدسم، تحتوى على سعرات حرارية مخفية.

7- السمن النباتي صحي أكثر من الزبدة، والسمن الحيواني يسبب السمنة بنسبة أقل

أوضحت المجلة أنها مجرد خرافة أخرى لا علاقة لها بالحقيقة، فكلا الخيارين عبارة عن دهون نقية عمليا وتوفر نفس السعرات الحرارية، إذ تأتي الزبدة من الحليب وهي عبارة عن دهون حيوانية، وكذلك السمن الحيواني.

في المقابل، فإن السمن النباتي مصنوع من الدهون النباتية التي تخضع لعملية الهدرجة، مما يجعلها أكثر ضررا من الدهون المشبعة في الزبدة، ولا شك في أن الأطعمة الصحية هي الخالية من الزبدة والسمن.

8- بعض الأطعمة تحرق السعرات الحرارية

على الرغم من أن بعض الخضروات والفواكه تحتوي على سعرات حرارية قليلة للغاية، لكن لا يوجد غذاء في حد ذاته قادر على حرق السعرات الحرارية.