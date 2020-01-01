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بلدية غزة تدعو المواطنين لإتباع إرشادات التعامل مع المنخفضات الجوية

الخميس 09 يناير 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تدعو المواطنين لإتباع إرشادات التعامل مع المنخفضات الجوية


غزة / سما /

دعت لجنة الطوارئ في بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار والتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي في البلدية على الرقم المختصر ( 115 ) والإبلاغ عن الشكاوي المتعلقة بالمنخفض الجوي .  

ونشرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية إشادات توعوية للتعامل قبل بدء تساقط مياه الأمطار والمنخفضات الجوية التي قد تتعرض لها المدينة عبر صفحة البلدية على صفحة  ( الفيس بوك ) وموقع البلدية، وفاتورة الخدمات، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتضمنت الإرشادات؛ دعوة المواطنين لضرورة عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لاتنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها، وعدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لاتدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة .

وأهابت البلدية بالسائقين أصحاب المركبات بضرورة تجنب دخول تجمعات مياه الأمطار حتى لاتتسبب في عطل في سيارتهم في وسط المياه وبالتالي إعاقة فرق لجنة الطوارئ في تصريف مياه الأمطار.

وذكرت اللجنة أن طواقمها تنتشر في مناطق المدينة منذ ليلة أمس لاسيما في المناطق المنخفضة التي تتجمع بها مياه الأمطار وتعالج أي تجمعات للمياه بأقصى سرعة ممكنة لتلافي أي غرق لبيوت المواطنين .    

#بلدية غزة

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