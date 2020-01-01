  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أمير سعودي يسخر من الضربة الصاروخية الإيرانية

الخميس 09 يناير 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير سعودي يسخر من الضربة الصاروخية الإيرانية


الرياض /وكالات/

سخر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، من الهجوم الصاروخي الإيراني على أهداف أمريكية في العراق.

وقال بن مساعد، الذي لا يشغل أي منصب رسمي في السعودية حاليا في سلسلة تغريدات نشرها مساء الأربعاء على حسابه في موقع "تويتر": "بعيدا عن مسرحية الأمس الكوميدية.. انحسار شبح الحرب وخفض التصعيد بين أمريكا وإيران أمر جيد فالحرب ليست في مصلحة أحد.. وهذا أمر تدركه جميع الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة.. والعالم بأجمعه تقريبا دعا لعدم التصعيد ولضبط النفس لأن هذه الحرب لو وقعت لن يقتصر ضررها على المنطقة فقط".

وأضاف: "تمخض الجبل فولد فأرا، هذا المثل جدير بالترجمة وخصوصا للغتين الفارسية أولا والإنجليزية الأمريكية ثانيا".

وتابع: "لم يكن ينقص الضربة الإيرانية مساء الأمس إلا توزيع هذه الدعوة على القنوات قبل يوم منها: يسر الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في العراق دعوتكم لحضور القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد غدا في تمام الساعة الثانية صباحا وبحضوركم يتم لنا الفرح والسرور. وآخر جملة في الدعوة: نرجو إظهار الدهشة عند الحضور!".

#ايران #اميركا #عبد الرحمن بن مساعد

الأكثر قراءة اليوم

تقرير : القاهرة تبدي "رغبة كبيرة" بالإفراج عن مروان البرغوثي

بينت يعلن ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لاسرائيل

جرأة طهران مقلقة ..نتنياهو يحذر : سنرد بقوة حال تم استهدافنا بالصواريخ الايرانية

من هو "المتعاقد" الأمريكي الذي اشتعل بمقتله مشهد العراق ؟

بالفيديو والصور.. الاحتلال "الاسرائيلي" يكشف عن منظومة اعتراض صواريخ جديدة

واشنطن للأمم المتحدة: مستعدون لإجراء جديد بالشرق الأوسط "إذا اقتضت الضرورة"

هنية : وجودنا في طهران من باب الوفاء لسليماني

الأخبار الرئيسية

واشنطن :الصواريخ الايرانية استهدفت قتل عدد كبير من الجنود الامريكيين

1043956272

واشنطن للأمم المتحدة: مستعدون لإجراء جديد بالشرق الأوسط "إذا اقتضت الضرورة"

أخصائيون نفسيون : ترامب "فاقد للأهلية" وحالته العقلية "خطيرة"

الكشف عن نتائج وتفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس..

ز

أزمة جديدة.. نفاد غاز الطهي في محطات التعبئة بقطاع غزة