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كتائب حزبِ الله تدعو إلى تجنّب الانفعالات لتحقيق طرد الأميركيّين من العراق

الخميس 09 يناير 2020 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب حزبِ الله تدعو إلى تجنّب الانفعالات لتحقيق طرد الأميركيّين من العراق


بغداد / وكالات /

دعت كتائب حزب الله العراق إلى تجنب الانفعالات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفي مقدمتها "طرد العدو الأميركي وأتباعه ".

وجددت كتائب حزب الله العراق في بيان تأكيدها حفظ سيادة البلاد ودماء أبناء العراق، وسلامة قواته الأمنية، قائلة إن "حسابات الرد باتت اليوم أكثر إلحاحاً وتعقيداً ما يستوجب من العراقيين العمل بتوقيتات دقيقة لا تترك ثغرات تخدم الأعداء".

من جهته زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الفصائل العراقية إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري إلى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية.

وأكد الصدر في بيان على صفحته على تويتر  "السعي الحثيث لإنهاء وجود المحتل وكبح جماح سيطرته وتدخله في الشأن العراقي".

ونصح بغلق مقار الحشد الشعبي كافة، "لكي لا تكون هدفاً للاستكبار العالمي"، داعياً إلى الإسراع في تأليف حكومة صالحة قوية تعيد إلى العراق هيبته واستقلاليته.

ولفت الصدر إلى وجوب الإسراع بتأليف حكومة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته، داعياً المتظاهرين إلى "كفّ العناد"، حتى لا يضيع العراق. 

#ايران #كتائب حزب الله #العراق #اميركا

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