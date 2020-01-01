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عقوبات الدوري.. نقل مباريات وإيقاف لاعبين ومدرب

الخميس 09 يناير 2020 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات الدوري.. نقل مباريات وإيقاف لاعبين ومدرب


غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة الأخيرة من بطولة الدوري بدرجاته الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة بيتية لاتحاد الشجاعية من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- نقل مباراة بيتية لخدمات البريج من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- حرمان أدهم سلامة مدرب حراس مرمى بيت حانون الأهلي من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

- إيقاف الثنائي أدهم أبو ركبة وسهيل يحيى من خدمات جباليا 4 مباريات متتالية بالإضافة لعقوبة الطرد.

#عقوبات #الاتحاد الفلسطيني

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