عقوبات الدوري.. نقل مباريات وإيقاف لاعبين ومدرب

غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة الأخيرة من بطولة الدوري بدرجاته الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة بيتية لاتحاد الشجاعية من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- نقل مباراة بيتية لخدمات البريج من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- حرمان أدهم سلامة مدرب حراس مرمى بيت حانون الأهلي من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

- إيقاف الثنائي أدهم أبو ركبة وسهيل يحيى من خدمات جباليا 4 مباريات متتالية بالإضافة لعقوبة الطرد.