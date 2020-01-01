رسميا.. القرار النهائي بخصوص لقاء الشجاعية واتحاد خانيونس

غزة / سما /

كشفت مصادر من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن القرار النهائي بخصوص مباراة الشجاعية واتحاد خانيونس, ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأكدت المصادر، أن الاتحاد اعتمد رسميا قرار تخسير الشجاعية أمام منافسه اتحاد خانيونس إداريا (0-3).

وبيّنت أن قرار الاتحاد استند للوائح والقوانين الداخلية, وتمت المصادقة عليه رسميا بناء على تقرير حكم ومراقب اللقاء.

يشار إلى أن لقاء الشجاعية واتحاد خانيونس توقف عند الدقيقة 77 والنتيجة تشير للتعادل (0-0), بعدما أصيب الحكم المساعد محمد خطاب بقنبلة صوت في وجهه, أُلقيت من المدرجات.