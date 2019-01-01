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رئيس "الفيفا" يصف محرز بالأسطورة

الخميس 09 يناير 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "الفيفا" يصف محرز بالأسطورة


وكالات / سما /

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، بالجزائري، رياض محرز، وصنفه من بين أساطير كرة القدم الحاليين، لما يقدمه مع منتخب بلده ومع فريقه مانشستر سيتي.

وقال إنفانتينو على هامش ندوة صحفية عقدها بعد نهاية حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي أقيم الثلاثاء الماضي في مدينة الغردقة المصرية، قال:"محرز أسطورة كروية رغم أنه لم يعتزل بعد، لاعب كبير وهو من نوعية اللاعبين النادرين في العالم، ولا يوجد منهم الكثير.. محرز من اللاعبين الذين تشتري تذكرة من أجلهم، تريد الدخول والاستمتاع بما يقدمه في كل مرة يقوم فيها بلمس الكرة، لأنك تعرف بأنه سيقوم بشيء خارق للعادة".

ويقدم محرز (28 عاما)، أداء رائعا سواء مع منتخب بلده، الذي قاده الصيف الماضي للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، أو مع فريقه مانشستر سيتي، الذي بات واحدا من أبرز لاعبيه.

تجدر الإشارة إلى أن محرز، احتل المركز الثالث في التصويت على أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، خلف ثنائي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، الذي حل في المركز الأول ونال الكرة الذهبية الإفريقية للمرة الأولى في مسيرته، والمصري محمد صلاح، الذي حل في مركز الوصافة.

#الفيفا #رياض محرز

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