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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

الخميس 09 يناير 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة.
وداهمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس قضاء سلفيت، واعتقلت المحرر أسامة زيد صالح بعد اقتحام منزله وتفتيشه.
كما اعتقلت الطالب الجامعي عمرو امجد احدوش (21 عاما) من منزله في مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت سامر شبلي القيسي (22 عاما) من الكركفة وسط بيت لحم، وحمزة محمد طه رمضان (24 عاما)، من مخيم العزة، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال سلمت الشاب محمود عبد الكريم عياد (34 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
كما اعتقلت الفتى فارس رمزي ورني (16 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته في بلدة العيزرية شرق القدس، بالاضافة الى اعتقال المواطن جمال حافظ عبد الله فقها (50 عاما)، بعد أن داهمت منزله في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، ومواطن آخر من بلدة عزون قضاء قلقيلية وهو نهار عمران حسين (26 عاماً).
ومن بلدة سلواد قضاء رام الله وهو أسامة نذير حامد (18 عاماً)، وهو أسير سابق قضى عشرة شهور، وأفرج عنه قبل شهر. 
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عصر أمس يعقوب الدباغ ووالده محمد من البلدة القديمة في القدس.  

#اعتقالات #الضفة #الاحتلال

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