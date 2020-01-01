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مانشستر يونايتد وتوتنهام يريدان التوقيع مع أومتيتي

الخميس 09 يناير 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد وتوتنهام يريدان التوقيع مع أومتيتي


وكالات / سما /

انضم مانشستر يونايتد إلى توتنهام وآرسنال في سباق التوقيع مع صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة.

وظهر المدافع الفرنسي الدولي في 7 مباريات فقط مع الفريق الكاتالوني هذا الموسم، وذلك بعد أن عانى سابقاً من إصابة في القدم ومشاكل في الركبة جعلته بعيد عن الجاهزية لكثير من الفترات، وعندما عاد وجد أن فالفيردي يُفضل دائماً اللعب بكليمنت لينجليه إلى جانب جيرارد بيكيه.

وأوضحت صحيفة ذا صن الإنجليزية بأن برشلونة سيكون منفتحاً على فكرة بيع اللاعب صاحب الـ26 عاماً خاصةً مع تأقلم مواطنه الشاب جان كلير توديبو مع الأجواء في كاتالونيا.

 

وسيجد أومتيتي أكثر من عرض إنجليزي للفوز بخدماته، والعرض الأول المتوقع سيكون من مانشستر يونايتد الذي تعرض لضربة كبيرة بسبب المشاكل العضلية لهاري ماجواير، وكذلك في ظل عدم توفر إيريك بايلي وأكسيل توانزيبي للمشاركة.

بينما استمرت مشاكل توتنهام الدفاعية تحت قيادة جزيه مورينيو ومع انتهاء عقد يان فيرتونجين في الصيف القادم فإن أومتيتي سيكون بالتأكيد ضمن الأسماء المُفضلة للمدرب البرتغالي.

وكذلك فإن آرسنال يعاني من العناصر الدفاعية الموجودة لديه بالخط الخلفي، وعانى من سوء حظ كبير بالإصابة القوية لكالوم تشامبيرز والتي ستُبعده حتى الموسم المقبل.

#مانشستر يونايتد #صامويل أومتيتي

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