إنجاز خاص لكونتي يميّزه على أنشيلوتي وساري

وكالات / سما /

نجح الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، في تحقيق رقم تاريخي بعدما قاد فريقه للفوز على نابولي، بنتيجة (3-1)، في منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي، حيث أصبح أسرع مدرب في كرة القدم الإيطالية يصل إلى 100 انتصار بالكالتشيو.

ورصد موقع Calciomercato الإيطالي في تقرير له، أن كونتي حقق انتصاره الـ100 في مباراته رقم 145 فقط بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس والإنتر، وهو إنجاز استثنائي للمدرب الإيطالي الصارم.

وأشار الموقع إلى أن كونتي تفوق على عديد من المدربين المخضرمين، بعدما كسر رقم كارلو كاركانو، الذي حقق في الفترة من 1929 إلى 1934، 100 انتصار في 168 مباراة.

كما تفوق أيضاً على ماوريسيو ساري الذي قاد إمبولي، ونابولي ويوفنتوس، وحقق 100 انتصار في 169 مباراة، وتفوق أيضاً على كل من فابيو كابيلو وكارلو أنشيلوتي، حيث وصلا إلى 100 انتصار في 180 و185 مباراة على الترتيب.

ورغم أنه لم يصل للسن التي وصل لها أغلب هؤلاء المدربين المخضرمين في الكرة الإيطالية، فإنه استطاع التفوق عليهم كلهم بهذا الرقم المميز، مع أندية يوفنتوس ثم إنتر ميلان.

ويعيش النيراتزوري فترة مميزةً هذا الموسم تحت قيادة كونتي، حيث يتصدر ترتيب الكالتشيو وينافس يوفنتوس بشكل قوي عكس المواسم السابقة، التي احتكر فيها البيانكونيري البطولات المحلية كافة دون منافسة حقيقية من الخصوم.

ورغم أن الفريق خرج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور المجموعات؛ لوجوده في مجموعة قوية صعد منها برشلونة وبروسيا دورتموند إلى ثمن النهائي، فإن الإنتر استمر في صحوته المحلية حتى بعد الإقصاء الأوروبي من التشامبيونزليغ هذا الموسم.