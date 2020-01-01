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مفاجأة.. أياكس يحاول استعادة دي ليخت

الخميس 09 يناير 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. أياكس يحاول استعادة دي ليخت


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية، أن أياكس أمستردام يسعى لاستعادة ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، خلال "الميركاتو" الشتوي الحالي.

وكان المدافع دي ليخت قد انتقل من أياكس إلى نظيره يوفنتوس في الصيف الماضي مقابل مبلغ 75 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن أياكس يريد إعادة اللاعب إلى صفوفه في الوقت الحالي, لإنقاذه من "كابوس" يوفنتوس.

وأوضحت "صن", أن دي ليخت فشل حتى الآن في تحقيق بداية مميزة مع "السيدة العجوز"، خلافا للتوقعات, ما جعل الجماهير تطلق عليه لقب "فيل جونز الهولندي".

وذكرت أن كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين في يوفنتوس حاولوا تحفيز دي ليخت ومساعدته، لاستعادة مستواه المميز, إلا أن هذا الأمر لم ينجح.

يشار إلى أن دي ليخت خسر مقعده في التشكيل الأساسي ليوفنتوس خلال الفترة الأخيرة، لحساب التركي ميريح ديميريل، وبات يجلس على مقاعد البدلاء.

#أياكس #دي ليخت

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