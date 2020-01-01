هندوراس تصف حزب الله بأنه "منظمة إرهابية"

وكالات

أعلن مكتب رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، أن هندوراس تعتبر منظمة حزب الله اللبنانية كـ "منظمة إرهابية".

وقال المكتب في بيان "هندوراس تنضم إلى غواتيمالا ودول حليفة أخرى في الإعلان عن حزب الله منظمة إرهابية دولية في جميع أنحاء الدولة".

ولم يقدم البيان أي تفرقة بين الجناح السياسي للحزب أو ذراعه العسكري.

وبدوره، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بهذه الخطوة باعتبارها "خطوة مهمة في الحرب العالمية ضد الإرهاب"، قائلًا: "أحيي حكومة هندوراس لقرارها الهام بإعلان حزب الله منظمة إرهابية واتخاذ العقوبات اللازمة ضده"، مضيفًا أن إسرائيل تجري محادثات مع دول أخرى مثل ألمانيا وأستراليا والبرازيل "على أمل أن تحذو حذوها".

وبهذا تنضم هندوراس إلى عدد من الدول التي أعلنت تصنيف حزب الله اللبناني أو ذراعه السياسي كمنظمة "إرهابية"، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والأرجنتين وكندا وأستراليا وباراغواي ودول الخليج الفارسي.

يشار إلى أن حكومة رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز مؤيدة بشكل عام لإسرائيل، وقد اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقد افتتحت مؤخرًا مكتبًا تجاريًا لها في القدس ومن المتوقع أن تنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس في الأسابيع المقبلة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".