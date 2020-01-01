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صحيفة مقربة من حزب الله تتحدث عن "معركة التحرير الكبرى"

الخميس 09 يناير 2020 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة مقربة من حزب الله تتحدث عن "معركة التحرير الكبرى"


وكالات

حدثت صحيفة "الأخبار" اللبانية عن الرد الإيراني على اغتيال الولايات المتحدة، الجنرال قاسم سليماني، الجمعة الماضية في بغداد.

ووضعت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، عنوانا عريضا لتغطيتها آخر أخبار الضربات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية، "بدء معركة التحرير الكبرى".

وقالت "الأخبار"، إنه "فور انتهاء تشييع الجنرال قاسم سليماني، دخلت إيران ومعها المنطقة والعالم مرحلة ترقّب الردّ على العملية الأميركية. ترقّب لم يَدُم طويلاً، إذ سرعان ما بدأ تنفيذ وعيد القيادة الإيرانية، مُدخِلاً المنطقة في مرحلة جديدة لم تشهدها من قبل، عنوانها الاشتباك الإيراني الأميركي المباشر".

وتابعت: "فمع ساعات الفجر الأولى، أعلن الحرس الثوري تنفيذ قواته (الجوفضائية) عملية (الشهيد سليماني) التي جرى خلالها قصفٌ بعشرات صواريخ أرض - أرض البالستية على قاعدة (عين الأسد) الأميركية في الأنبار، وهي إحدى أضخم القواعد الجوية الأميركية، وتضمّ عدداً كبيراً من الجنود الأميركيين".

ونشرت الصحيفة عناوين مثيرة تتحدث عن الرد الإيراني، والقوة العسكرية التي تملكها طهران.

ومن تلك العناوين "(قيام) و(ذوالفقار): سيوف طهران على (عين الأسد)" "إيران تفتتح معركة طرد الاحتلال الأميركي: ترامب (يتهرّب) من الرد؟".

#ايران #حزب الله #سليماني

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