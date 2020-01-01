ترمب ونتنياهو ناقشا قضايا إقليمية في اتصال هاتفي

القدس المحتلة / سما /

قال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ناقشا قضايا ثنائية وإقليمية حساسة" في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، دون أن يذكر أي تفاصيل.

وكان نتنياهو شكر الرئيس ترمب خلال مؤتمر صحفي وقال: إن "قرار اغتيال سليماني جريء ويجب شكر ترمب على قتله، لأنه تسبب بزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد نتنياهو وقوف الكيان الإسرائيلي بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة، محذرا من شن أية هجمات ضد الكيان الإسرائيلي.

ووجَّه نتنياهو تهديدًا واضحًا "أن من سيحاول مهاجمة إسرائيل سيتلقى ضربة قاضية وموجعة".

وتوعد مسؤولون إيرانيون كبار خلال الساعات الماضية بتدمير الكيان الإسرائيلي حال رد الولايات المتحدة على الثأر الإيراني لاغتيال سليماني.

المصدر: رويترز