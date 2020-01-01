  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترمب ونتنياهو ناقشا قضايا إقليمية في اتصال هاتفي

الخميس 09 يناير 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترمب ونتنياهو ناقشا قضايا إقليمية في اتصال هاتفي


القدس المحتلة / سما /

قال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ناقشا قضايا ثنائية وإقليمية حساسة" في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، دون أن يذكر أي تفاصيل.

وكان نتنياهو شكر الرئيس ترمب خلال مؤتمر صحفي وقال: إن "قرار اغتيال سليماني جريء ويجب شكر ترمب على قتله، لأنه تسبب بزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد نتنياهو وقوف الكيان الإسرائيلي بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة، محذرا من شن أية هجمات ضد الكيان الإسرائيلي.

ووجَّه نتنياهو تهديدًا واضحًا "أن من سيحاول مهاجمة إسرائيل سيتلقى ضربة قاضية وموجعة".

وتوعد مسؤولون إيرانيون كبار خلال الساعات الماضية بتدمير الكيان الإسرائيلي حال رد الولايات المتحدة على الثأر الإيراني لاغتيال سليماني.

المصدر: رويترز

#ترمب #نتنياهو #ايران

الأكثر قراءة اليوم

تقرير : القاهرة تبدي "رغبة كبيرة" بالإفراج عن مروان البرغوثي

جرأة طهران مقلقة ..نتنياهو يحذر : سنرد بقوة حال تم استهدافنا بالصواريخ الايرانية

من هو "المتعاقد" الأمريكي الذي اشتعل بمقتله مشهد العراق ؟

خامنئي: انتصارات غزة وصمودها بفضل دور سليماني و نواجه جبهة واسعة والانتقام قادم

بالفيديو والصور.. الاحتلال "الاسرائيلي" يكشف عن منظومة اعتراض صواريخ جديدة

"هآرتس" تقارن بين اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية و "سليماني"

هنية : وجودنا في طهران من باب الوفاء لسليماني

الأخبار الرئيسية

1043956272

واشنطن للأمم المتحدة: مستعدون لإجراء جديد بالشرق الأوسط "إذا اقتضت الضرورة"

الكشف عن نتائج وتفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس..

ز

أزمة جديدة.. نفاد غاز الطهي في محطات التعبئة بقطاع غزة

بينت يعلن ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لاسرائيل

فريدمان

فريدمان يكشف عن خطوات واشنطن تجاه القضية الفلسطينية ويؤكد: الضفة هي الاصعب والأكثر تعقيدًا