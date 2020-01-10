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استمرار تأثير المنخفض الجوي وتحذير من تشكل السيول والفيضانات وشدة سرعة الرياح

الخميس 09 يناير 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار تأثير المنخفض الجوي وتحذير من تشكل السيول والفيضانات وشدة سرعة الرياح


رام الله / سما /

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يستمر الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

الجمعة 2020/01/10: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق ، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار التدريجي ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2020/01/11: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة  ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع .

الأحد 2020/01/12: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة  ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع .


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر :

1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

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