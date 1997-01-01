رحيل الكاتب والاعلامي الفلسطيني رسمي ابو علي

عمان /سما/

توفي الكاتب والاعلامي الفلسطيني رسمي ابو علي، في العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم الاربعاء.

وعمل الراحل أبو علي مذيعا ومقدما ومنتجا للعديد من البرامج والمسلسلات والتعليقات السياسية في إذاعة عمان خلال السنوات 1964-1966، وانتقل بعدها للعمل في إذاعة فلسطين خلال السنوات 1966-1982 ومنذ ذلك العام وهو متفرغ للكتابة الصحفية.

ولد رسمي أبو علي في قرية المالحة القريبة من القدس عام 1937، ونزح مع عائلته بعد النكبة عام 1948 إلى بيت لحم، ومنها إلى عمّان، حيث حصل على شهادة الثانوية العامة. وحصل على بكالوريس المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة عام 1964.

عاش في بيروت في مطلع السبعينيات واسس هناك مجلة "الرصيف" مع الشاعر الفلسطيني علي فودة واخرين عام 1981، ومنذ أواخر الثمانينيات استقر في عمان، وكان عضوا في رابطة الكتاب الأردنيين، وعضوا في الإتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيّين.

من اعمال الراحل ابو علي:

عمال رسمي ابو علي :

• “الطريق إلى بيت لحم” رواية، 1990

• “قط مقصوص الشاربين اسمه ريّس” (قصص)، 1980

• “لا تشبه هذا النهر” (شعر)، 1984

• “حكاية طويلة اسمها أوميدا” (قصص)، 1990

• “ينزع المسامير ويترجل ضاحكاً” (مجموعة قصصية)، رام الله، 1997

• “ذات مقهى” (شعر)، 1998

• “تلك الشجرة الجليلة… ذلك الانحدار السحيق (أوراق من عمّان الخمسينات)” (سيرة ذاتية)، 1999

• “الأعمال الأدبية”، دار مجدلاوي – عمّان، 2008