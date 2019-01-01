الإعلام الرسمي ينعى الإعلامي والأديب رسمي أبو علي

رام الله / سما /

نعى الإعلام الرسمي إلى شعبنا الفلسطيني، الإعلامي والكاتب والأديب رسمي أبو علي، الذي وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان.

وعمل أبو علي مذيعا ومقدما ومنتجا لبرامج إذاعية شملت المنوعات والمسلسلات الدرامية والتعليقات السياسية في إذاعة عمان خلال السنوات 1964-1966، وانتقل بعدها للعمل في إذاعة فلسطين خلال السنوات 1966-1982 ومنذ ذلك العام وهو متفرغ للكتابة الصحفية.

ولد رسمي أبو علي في قرية المالحة القريبة من القدس، ونزح مع عائلته بعد نكبة عام 1948 إلى بيت لحم، ومنها إلى عمّان، حيث حصل على شهادة الثانوية العامة. وحصل على بكالوريس المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة عام 1964.