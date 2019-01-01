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النيابة العامة اللبنانية تستدعي كارلوس غصن إلى التحقيق غدا الخميس

الأربعاء 08 يناير 2020 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة اللبنانية تستدعي كارلوس غصن إلى التحقيق غدا الخميس


بيروت /سما/

 استدعت النيابة العامة التمييزية اللبنانية، قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن إلى جلسة تحقيق غدا الخميس للاستماع إلى إفادته، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأربعاء، في بيروت بعد فراره من اليابان حيث يلاحق قضائيا.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية بأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استدعى غصن "للاستماع إلى إفادته حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه"، إضافة إلى الاستماع لإفادته حول "دخوله بلاد العدو والاجتماع مع عدد من القيادات الاسرائيلية".

#كارلوس غصن #بيروت #الانتربول #النيابة العامة اللبنانية

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