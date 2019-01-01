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الحكومة توضح حقيقة ما يتم تداوله حول تعطيل الدوائر الرسمية غدا

الأربعاء 08 يناير 2020 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة توضح حقيقة ما يتم تداوله حول تعطيل الدوائر الرسمية غدا


رام الله / سما /

 نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم  مساء اليوم الأربعاء، صحة ما يتم تداوله من أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ليوم غد الخميس بسبب الظروف الجوية السائدة.

ودعا ملحم، في بيان صدر عن مكتبه، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني تحسباً من تشكُّل السيول في المناطق المنخفضة بسبب الأمطار الغزيرة، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات السلامة والأمان في استعمال وسائل التدفئة مؤكداً جاهزيّة الطواقم الطبية، والدفاع المدني لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #الدوائر الحكومية

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