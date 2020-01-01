فلسطين وصربيا توقعان اتفاقية تعاون أمني

بلغراد /سما/

وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الصربي نيبويشا ستيفانوفيتش، اتفاقية تعاون امني تشمل مختلف الجوانب الامنية التي تهم البلدين.

جاء ذلك في إطار جولة للويز المالكي في صربيا بدأها اليوم الأربعاء، بلقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الصربي، حيث ناقشا التعاون الفلسطيني الصربي في مكافحة الارهاب والحد من الجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية ومنع تبيض الأموال وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، بهدف توفير الحماية لمواطني البلديين.

وأكد الوزيران، حسب بيان للخارجية، ضرورة التعاون في الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى البلدين في مجال عمل فرق التدخل السريع، حيث شاركت هذه المجموعات في تقديم العون لعدة دول تعرضت لكوراث طبيعية.

وفي ختام اللقاء، وقع الطرفان الاتفاقية، ووجه المالكي دعوة لوزير الداخلية لزيارة دولة فلسطين بهدف بحث سبل تنفيذ هذا الاتفاق مع الجهات المختصة.