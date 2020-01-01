الكويت: تشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن نشر معلومات غير صحيحة عبر حساب "كونا" بـ"تويتر"

الكويت /سما/

قالت الحكومة الكويتية اليوم الأربعاء، إن حساب وكالة الأنباء الرسمية "كونا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض للاختراق مما أدى إلى نشر تقرير غير صحيح يفيد بسحب جميع القوات الأميركية من الكويت على الفور.

وأعلن وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري، في تصريح صحفي له اليوم، عن تشكيل لجنة تحقيق محايدة ستضم ممثلين لعدة جهات، وذلك بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب وكالة "كونا" على "تويتر".

وكانت "كونا" نفت في وقت سابق نفياً قطعياً صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح حول انسحاب القوات الأميركية من الكويت، وأكدت أنها لم تنشر أي خبر بهذا الشأن، مؤكدة أنه تم اختراق حسابها على "تويتر". مشددة على أن الوكالة تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة أي جهة او شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء.